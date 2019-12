Stiri pe aceeasi tema

- Toti ne dorim sa avem parte de o relatie de lunga durata si de intelegere si rabdare din partea partenerului. Cu toate acestea, atunci cand vine vorba de primul pas, povestea se ingreuneaza, deoarece teama de a nu fi respinsi isi face prezenta.

- Gelozia poate fi cauza multor despartiri. Deseori, acest sentiment nu poate fi controlat si este dus pana la extrem. Fie ca partenera de viata le da motive sau nu, unii nativi efectiv nu se pot stapani. Femeile din viata lor se confrunta cu o mare bataie de cap, iar la un moment dat este posibil sa-i…

- Dragostea poate fi de multe ori inselatoare. Poti avea impresia ca esti cea mai implinita femeie din lume alaturi persoana iubita, iar in secunda urmatoarea te poti trezi cu toate visele spulberate. Motivul? Unii barbati ai zodiacului iti pot frange inima fara ca macar sa aiba unul. Pur si simplu pleaca…

- Horoscop 2020 – Rac Anul viitor, pentru nativii din zodia Rac gandurile s-ar putea concentra in jurul educației, locurilor straine sau a calatoriilor. Un profesor sau un ghid iți poate deschide ușile minții, iar tu, poți fi consilierul, mentorul, ghidul celorlalți. Iți va fi mai ușor sa gandești…

- Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Caras - Severin, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T. – B. T. Caraș-Severin, au efectuat trei percheziții domiciliare la sediul unei instituții și la locuința unui barbat. In cadrul dosarului penal se fac cercetari pentru constituire in…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 21 octombrie octombrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica…

- Pot fi recunoscuți la orice petrecere sau in orice incapere cu multe femei: se perinda discret prin fața intregii suflari feminine, din care incearca sa seduca un numar cat mai mare de „exemplare”.

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 26 septembrie. Zodiacul dragostei anunța o zi dificila pentru multe zodii. In timp ce la Raci va curge lapte și miere, fiind pregatiți sa faca urmatorul as in relație, Berbecii vor fi puși intr-o situație delicata. Ce le rezerva astrele celorlalte zodii, aflați mai…