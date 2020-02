Stiri pe aceeasi tema

- Rac Racii vor castiga banii cu o mai mare usurinta in anul 2020, vor face alegeri indraznete, dar care le vor rotunji veniturile. Acesti nativi sunt foarte norocosi in acest an si au sanse mari sa obtina diferite premii, asa ca daca obisnuiesc sa joace la loterie, 2020 le poate face o mare…

- Taur In ciuda aparentelor, nativii din zodia Taur sunt foarte sensibili. De aceea, le este foarte greu sa ia initiativa si sa spuna "adio" partenerului de viata. De regula, chiar daca in relatia lor lucrurile nu mai stau bine de ceva vreme, sunt in stare sa accepte si sa treaca peste numeroase dispute.…

- Se indragostesc la prima vedere și traiesc fiecare clipa la intensitate maxima. Știu sa se bucure de moment, insa imediat ce intervine monotonia vor ieși dintr-o relație. Acești nativi sunt mereu in cautare de aventura și nu suporta plictiseala.

- Anul 2020 se anunta unul ghinionist pentru unele zodii, din punct de vedere sentimental. Acesti nativi vor pune punct relatiilor din diverse motive. Chiar daca la inceput le va fi destul de dificil sa treaca peste, trebuie sa inteleaga ca nu este sfarsitul lumii, iar zodiacul le pregateste surprize…

- Fidelitatea este si ramane baza unei relatii de lunga durata. Cu toate acestea, unii barbati trateaza acest aspect cu indiferenta. Ei sunt cei trei nativi de care trebuie sa fugi cat te tin picioarele.

- BerbecBerbecul nu este doar un semn de foc, ci este primul semn al zodiacului. Prin urmare, acesti nativi tind sa aiba o atitudine de genul "eu primul" atunci cand vine vorba despre relații. De asemenea, Berbecii au tendinta de a se indragosti foarte usor, dar si sa isi piarda interesul…

- In tot horoscopul se remarca trei zodii in care daca partenerul tau s-a nascut atunci vei avea ceva de furca in ceea ce priveste gelozia. Exista trei nativi pentru care suspiciunea, posesivitatea si impulsivitatea sunt elemente definitorii. Printre ei, barbatul Taur pare sa fie cel mai nestapanit.