3 zodii cărora niciun bărbat nu le poate rezista Chiar daca de cele mai multe ori femeile sunt cele curtate, exista si native care prefera sa preia initiativa atunci cand vine vorba despre cucerirea barbatului la care au visat. Asadar, urmatoarele femei sunt in stare sa faca orice pentru a nu-l pierde printre degete si isi elimina cu succes orice concurenta. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rolul Pilonului II de pensii este acela de a completa veniturile viitorilor pensionari, scrie dcbusiness.ro. Ce se intampla dupa ce beneficiarul acestei pensii moare: fondul acumulat se poate moșteni, dar nu de oricine. Moștenitorii de drept sunt doar copiii. In cazul in care copiii sunt minori,…

- Cu siguranța ai auzit ca varicele apar mai ales la femeile care stau mult in picioare. Este adevarat, dar acesta nu e singurul factor de risc implicat in apariția bolii venoase cronice. Atat statul in picioare, cat și statul pe scaun pot sa duca la apariția bolii venoase cronice pentru ca provoaca o…

- Filosoful Mihai Sora spune ca votul in favoarea Laurei Codruta Kovesi din Consiliul UE este „una dintre cele mai frumoase victorii din ultimii ani” si isi exprima convingerea ca Laura Codruta Kovesi va fi la inaltimea increderii de care se bucura. „Sa inceapa, asadar, Festivalul Disperat al Inculpatilor!”,…

- Comemorare la Ip Placa comemorativa de la Ip, cu numele si varsta victimelor. Foto: Arhiva/Wikipedia. Martirii masacrului din localitatea Ip sunt comemorati astazi. Au loc mai multe manifestari în memoria celor 157 de locuitori ucisi de trupele hortiste în noaptea de 13 spre 14 septembrie…

- Contractul de achiziție pentru modernizarea sistemului 112 a fost semnat, iar actualizarile echipamentelor și softurilor vor dura aproximativ doi-trei ani la nivelul intregii țari, a declarat Prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Ionel-Sorin Balan. Oficialul STS…

- Așa cum am mai menționat și cu alta ocazie, echipa de volei masculin CSM Suceava va face parte din seria vest a Diviziei A. Denumirea seriei este ciudata pentru ca Suceava este sigur in Nord Estul Romaniei, nicidecum in Vest. Așadar, CSM Suceava va avea colege de serie gruparile CS Pro Volei Arad, CSS…