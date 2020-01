Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul pentru anul 2020 deja sugereaza ca acest an este setat sa fie un an de mari schimbari in toate aspectele vietii. Pentru unii vor fi schimbari mai intense decat pentru altii. Toate sunt menite sa fie spre binele nostru insa nu toata lumea va putea sa vada asa intamplarile. Viata este o…

- Le place sa stie ca sunt liberi, ca oricand pot parasi orasul in care locuiesc, le place aventura si adrenalina. Dar chiar si asa, 2020 este posibil sa le tempereze aceasta caracteristica. Daca vor intalni acea persoana care sa-i atraga cu adevarat, vor alege sa-si schimbe stilul de viata pentru a…

- Pestii – In 2020, acesti nativi vor avea sanse fantastice de afirmare profesionala, cu rezultate spectaculoase. Bineinteles toate acestea necesita eforturi mari, dar Pestii nu se tem niciodata de provocari si de eforturi. Capricornii – Acest an le aduce multe incercari, pe care vor avea intelepciunea…

- Sentimentele profunde și imaginația debordanta vor caracteriza majoritatea zodiilor, dar câteva dintre ele se vor bucura și de afecțiune, caldura și intimitate, descoperind ce înseamna iubirea adevarata.

- HOROSCOP 11 noiembrie - 17 noiembrie 2019. Daniela Simulescu, astrologul DCNews, a prezentat previziunile astrale pentru fiecare zodie in parte. Iata nativul care traiește o saptamana importanta pentru viața lui.

- 1. Taur – zodia cu cel mai semnificativ succes maine. Spune adio rutinei tale plictisitoare pe care ai avut-o pana acum la locul de munca. Viața ta este in punctul unei schimbari, iar aceasta schimbare consta in promovarea mult dorita la locul de munca. Se pare ca eforturile tale de pana acum,…

