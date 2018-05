3 zodii care se vor căsători vara aceasta! Cine sunt norocoşii TAUR In timp ce unii Tauri isi fac de pe acum planuri de casatorie, altii nici nu anticipeaza ce urmeaza sa se intample! Se vor indragosti cand se asteapta mai putin si pana la finalul verii vor fi deja casatoriti. Nu au nevoie de timp, deoarece stiu ca acum este momentul lor. Cei care se casatoresc in aceasta vara vor ramane pentru totdeauna alaturi de persoana iubita si vor trai povesti de dragoste ca-n filme. FECIOARA In timp ce unii Tauri isi fac de pe acum planuri de casatorie, altii nici nu anticipeaza ce urmeaza sa se intample! Se vor indragosti cand se asteapta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

