Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat sâmbata, ca si-ar dori ca Sorin Grindeanu sa intre în PSD si "sa faca curatenie", și spera sa nu se duca si "sa stea la masa cu cei care l-au dat afara", acest lucru însemnând ca "victima sa se…

- Taurul va avea parte de noroc in tot ceea ce va realiza in luna Februarie. Ultima luna de iarna pare sa avantajeze acest nativ in ceea ce privește dezvoltarea personala, cariera, dar si viata sentimentala. A doua parte a lunii va fi o perioada de inflorire relaționala, putand aparea evenimente extrem…

- In 2020 romanii vor avea 15 zile libere legale plus cele care se vor adauga in funcție de punțile care se fac intre anumite zile de sarbatoare și weekend. Primele zile libere vor pe imediat dupa anul nou, pe 1 și 2 ianuarie 2020, acestea cad in zilele de miercuri și joi. Tot in prima luna…

- Anul 2020 va fi cel mai bun prieten al catorva nativi. Aceștia se vor bucura de foarte multe reușite pe mai multe planuri, se vor bucura de noile uși care se vor deschide, iar viața lor va deveni mult mai buna.

- Zodii cu ghinion GEMENI - Esti din ce in ce mai obosita si nu mai ai rabdare sa faci nimic. A venit momentul sa-ti detoxifiezi mintea, trupul si sufletul pentru a-ti reveni si pentru a-ti recapata optimismul pierdut. Inchide ochii, trage aer adanc in piept si gandeste-te ca urmeaza sa fie…

- Tocmai ce ai facut o noua achizitie in materie de smartphone si te mandresti cu el? Te felicitam! Acum, ce-ti propui sa faci cu el? Sunt de parere ca, inainte de a da o tura cu el in oras, la o serie de selfie sau ca ...

- Horoscop pentru iarna 2019 – 2020. Astrele au numeroase provocari pentru toate cele 12 semne zodiacale, dar mai ales in ceea ce privește viața sentimentala. Cu toate astea, trei dintre ele vor reuși sa scape de greutați și vor avea parte de sarbatori liniștite, alaturi de cei dragi lor.…

- Scandalul dezbaterii continua! Secretarul general al PSD Mihai Fifor critica lipsa de curaj a președintelui Klaus Iohannis de a participa la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila.Cozmin Gușa iși anunța revenirea in PSD, dupa excludere: Vreau sa o schimb pe Dancila „Era o vreme in…