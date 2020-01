Stiri pe aceeasi tema

- Multe femei au un șarm aparte cu care te vrajesc de fiecare data. Par foarte implicate in ceea ce fac și pare ca vor fi intotdeauna acolo, insa..nu e chiar așa! Oare care sunt nativele de care trebuie sa fugi cat te ține pamantul?

- Subiectul concediului de maternitate este unul care genereaza dezbateri aprinse in Statele Unite cu mai puțin de un an ramas pana la alegerile prezidențiale. In Statele Unite nu exista nicio lege care sa stipuleze un concediu de maternitate minim garantat de stat, scrie b1.ro.

- De cele mai multe ori, oamenii raman cu gandul la fosta iubire, deoarece momentele petrecute impreuna le-au starnit o mulțime de sentimente și trairi, pe care nu le pot da uitarii. Astfel, deseori femeile traiesc in trecut, alaturi de omul pe care l-au iubit candva, sentimentele ramanand inca aprinse…

- Compatibilitatile dintre zodii dau mari batai de cap celor care cauta sa afle cat de bine se potrivesc cu partenerul de viata, in functie de zodie. Exista in horoscop cateva perechi de nativi care sunt precum soarecele si pisica, astfel ca, din punct de vedere astral, relatia amoroasa dintre ele nu…

- Unii oameni isi gasesc sufletul pereche pentru tot restul vietii, pe cand altii doar traiesc cu aceasta idee. Asta pentru ca desi exista parteneri infideli, cativa nativi ai zodiacului sa pricep foarte bine sa ascunda orice urma de suspiciune. Iata la ce zodii trebuie sa ai grija!

- Fie ca au divorțat sau au suferit in dragoste, fie ca au ales de la bun inceput sa faca un copil fara sa se bazeze pe partener, fie ca impart custodia, multe vedete autohtone sunt mame singure. Chiar daca, spre deosebire de alte femei care iși cresc singure copiii, vedetele nu au stresul zilei de […]…

- Zodia in care te-ai nascut poate spune foarte multe lucruri despre tine. Influenta puternica a astrelor asupra ta iti contureaza personalitatea si te ajuta sa ai succes pe toate planurile, ori te ajuta sa ai mai mult curaj in anumite situatii, scrie divahair.ro.