Stiri pe aceeasi tema

- BerbecBerbecul nu este doar un semn de foc, ci este primul semn al zodiacului. Prin urmare, acesti nativi tind sa aiba o atitudine de genul "eu primul" atunci cand vine vorba despre relații. De asemenea, Berbecii au tendinta de a se indragosti foarte usor, dar si sa isi piarda interesul…

- Ne-am obisnuit asa de mult cu energia emotionala si grea a Scorpionului incat aproape ca am uitat cum este viata si in afara Lumii subterane in care ne-a tinut Scorpionul. Acum este timpul sa mergem mai departe. Cine a zis ca viata va fi usoara ? Dar cu siguranta va fi frumoasa si plina de…

- Acești nativi nu suporta oamenii falși, tradatorii și mincinoșii, prin urmare vor deveni dușmani de temut cand au de-a face cu astfel de persoane. Descopera cele patru zodii pe care nu le superi niciodata: Taur Nativii din zodia Taur sunt toleranți și pot trece cu vederea multe lucruri, de dragul armoniei.…

- Horoscop saptamanal 28 octombrie - 3 noiembrie 2019. Zodia Taur și Zodia Leu par sa aiba niște zile blestemate. Acești nativi depun eforturi considerabile pentru a se menține pe o linie de plutire. Afla ce prezic astrele pentru fiecare zodie.

- Zodia Capricorn. Capricornii nu au avut un an tocmai stralucit pana acum, iar acesta va continua intr-o nota proasta din punct de vedere amoros. In luna septembrie pentru acești nativi de pamant apar tot felul de reproșuri din partea partenerului și nu e exclus sa fie parasiți poate chiar in fața…

- Cele doua zodii se bucura de protecție divina pentru intreaga luna, scrie kfetele.ro. Nativii zodiei Varsator și Gemeni sunt privilegiații in luna octombrie și nu se vor mai intalni prea curand cu aceste ocazii. Gemenii se bucura de o atenție sporita din partea celor dragi. Norii grei se risipesc…

- Astrologii vin cu vești bune pentru patru nativi ai cercului zodiacal, scrie wowbiz.ro. Luna aceasta, octombrie, va fi una infloritoare din toate punctele de vedere. Zodia care se imbogațește in octombrie: Fecioara Zodia Fecioara va avea parte de foarte multe bucurii in luna octombrie.…

- Mai e putin pana cand vom incepe sa constatam cu uimire ca ne-a crescut factura la curent, in ciuda faptului ca Guvernul Dancila s-a tot laudat ca a plafonat aceasta cheltuiala si ca populatia va fi ferita de scumpiri. In teorie, nu ar fi trebuit sa ducem grija facturii de curent, de vreme…