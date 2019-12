Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre perioada de achiziții din aceasta iarna. Becali a afirmat, in direct la Look Plus, ca trebuie sa transfere neaparat un fundaș central și un atacant. De asemenea, patronul vicecampioanei Romaniei in exercițiu a enunțat numele a 3 fotbaliști…

- Luna cadourilor va fi una foarte prospera pentru unii nativi ai zodiacului. Surprizele vor veni de unde se asteapta mai putin si vor fi satifacuti fie pe plan sentimental, fie pe cel financiar. Pentru a se bucura de aceste clipe trebuie sa fie la fel de pozitivi si de sinceri. Iata care sunt norocosii!

- Ziarul Unirea VIDEO| Ion Dumitrel, primul politician din Alba care a votat in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019: ”Exemplul Diasporei trebuie urmat. Astazi va fi ales cel care le va indeplini dorințele” Presedintele Consiliului Judetean Alba si prim-vicepresedintele PNL Alba, Ion Dumitrel, a votat…

- Se apropie un nou an, iar horoscopul ne arata ce provocari ne așteapta. Astrele te ajuta sa afli cele mai bune compatibilitați, insa nu te pot asigura ca relațiile cu cei din jur vor funcționat mereu, in orice imprejurare. Cu siguranța vei reuși sa gasești explicații care te vor ajuta sa iți dai seama…

- Maia Sandu, lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), spune ca stie cateva nume din posibilul cabinet Chicu si afirma ca acestia "sunt o combinatie de oameni din Partidul Democrat si Partidul Socialistilor''. "Igor Dodon a numit un candidat care este docil, il va asculta si ii va indeplini toate…

- HOROSCOP DECEMBRIE 2019. Iarna este cu atat mai semnificativa decat toate inconvenientele sale, așa ca reține urmatorul fapt: astrologia are și ea un cuvant de spus. Prin urmare, urmatoarele 3 zodii vor avea parte de cele mai neplacute momente, in decembrie. 1. Pești: Inevitabilul ține sa…

- Horoscop saptamanal 28 octombrie - 3 noiembrie 2019. Zodia Taur și Zodia Leu par sa aiba niște zile blestemate. Acești nativi depun eforturi considerabile pentru a se menține pe o linie de plutire. Afla ce prezic astrele pentru fiecare zodie.

- Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de marți, 15 octombrie 2019. Doua zodii s-ar putea bucura de o marire de salariu, o promovare sau un bonus la locul de munca, in timp ce Taurilor le va veni o idee salvatoare.