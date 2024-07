Se anunța trei zile cu descarcari electrice! Conform Accuweather, vremea se va schimba in urmatoarele zile, iar pe timpul nopții temperaturile vor scadea chiar și pana la 17-18 grade Celsius. Acest lucru reprezinta o schimbare majora, avand in vedere ca valorile din termometre nu au scazut mai mult de 22 de grade Celsius pe timpul nopții, in ultima perioada.