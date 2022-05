3 unitati de alimentatie publica in care o masa frigorifica este indispensabila! Echipamentele cu intrebuintari multiple sunt mereu apreciate in bucatariile profesionale, deoarece usureaza in mod semnificativ munca maestrilor bucatari si a intregului personal. Antreprenorii sunt de asemenea incantati atunci cand o singura investitie inspirata le permite sa asigure efectuarea in cele mai bune conditii a unor sarcini diverse. Din aceasta categorie de echipamente fac parte noile modele de masa frigorifica, utile in egala masura in restaurante, in cofetarii sau in supermarketuri. Cu rol atat in depozitarea, cat si in prelucrarea alimentelor, folosirea lor intr-o unitate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

