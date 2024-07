Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o noua zi de foc in Romania. Este cod galben de canicula in mare parte din țara, inclusiv in București. Vor fi temperaturi de 40 de grade la umbra, iar specialiștii avertizeaza ca trebuie sa ne protejam de soare cum putem mai bine. Inclusiv la malul marii temperatura va depași 32 de grade Celsius…

- CFR Calatori a anunțat astazi ca pot aparea intarzieri in circulatia trenurilor, din cauza valului de caldura, iar clima din trenuri nu ar mai putea face fața temperaturii, transmite news.ro . Compania recomanda pasagerilor sa se hidrateze permanent si sa aiba cel putin o sticla cu apa in bagaj. „Clima…

- Meteorologii anunta canicula luni si marti, in cea mai mare parte a tarii, temperaturile urmand sa ajunga la 39 de grade in regiunile sudice. Valul de caldura va continua treptat sa se extinda si sa se intensifice in toata tara.

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada pot avea un impact negativ asupra starii de sanatate a populației – in special in cazul copiilor, persoanelor varstnice și persoanelor cu dizabilitați sau boli cronice. Direcția de Asistența Sociala Deva reamintește principalele masuri…

- Meteorologii anunta canicula in intreaga tara, miercuri, in municipiul Bucuresti si 16 judete fiind Cod portocaliu. Maximele se vor siatua intre 33 si 37 de grade Celsius. ANM a emis o avertizare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, valabila miercuri, in judetele…

- Cu toate acestea, specialiștii spun ca in unele zone de munte vor fi averse, insoțite de descarcari electrice și grindina. "Vremea se incalzește zilele urmatoare. Astazi, temperaturile vor atinge 25 de grade Celsius in depresiuni și pana la 34-35 in sud. Vorbim de canicula pe alocuri. In zilele urmatoare,…

- Meteorologii anunța vreme extrema in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizari meteo de cod galben și cod portocaliu de furtuni și canicula. Iata ce zone sunt vizate.

- Administratia Naționala de Meteorologie anunța ca vremea va fi calduroasa duminica, 9 iunie, atunci cand vor fi alegeri in Romania. In unele zone vor fi ploi, vijelii și grindina, insa temperaturile vor fi la limita caniculei, de peste 32 de grade Celsius.