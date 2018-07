3 tronsoane de drumuri naţionale rămân impracticabile 3 tronsoane de drumuri nationale raman impracticabile Foto: Adriana Tudose / RRA 3 tronsoane de drumuri nationale ramân impracticabile, dupa recentele ploi si inundatii, în judetele Covasna, Suceava si Vrancea. Pentru refacerea portiunii surpate de pe DN 11B, între Târgu Secuiesc si Cozmeni, lucrarile de reparatii ar putea dura aproape 3 luni, spun autoritatile de la drumuri. Pe DN 2L, la Soveja, viitura a dus la prabusirea dalei de beton a podului, în timp ce pe DN 2H (la Milisauti) exista pericolul de prabusire. Traficul rutier… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

