Chiar daca coronavirusul continua sa faca victime in intreaga Europa, unele țari din regiune au in vedere relaxarea restricțiilor de distanțare sociala pentru a recaștiga o aparența de normalitate și pentru a reporni economia. Experții se tem insa ca ridicarea acestor masuri prea devreme sau prea rapid, ar putea provoca un val de infecții, aprofundand criza de sanatate din regiune. Austria intenționeaza sa reduca restricțiile saptamana viitoare, acesta va fi prima națiune a continentului care v-a redeschide magazinele și restaurante. Danemarca va deschide școlile și centre de zi in 15 aprilie,…