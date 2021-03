Stiri pe aceeasi tema

- Delia va deveni in curand primul artist muzical din Romania care lanseaza un NFT, odata cu single-ul sau „Racheta”, aducand astfel conceptul de NFT (non-fungible token), recent popularizat, și pe plan local. NFT-urile sunt un tip de criptomonede care, in loc sa reprezinte un inlocuitor pentru bani,…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean” va invita vineri, 27 martie 2021, de la ora 18:00, in Sala Mare a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, la spectacolul de teatru “MICUL PRINȚ”, dupa Antoine de Saint-Exupery. Trupa de teatru P R O S C E N I U M a Centrului…

- Ziua de 4 martie este una foarte speciala pentru Andreea, așa cum este și single-ul „Amintiri”. De ziua Clarei, artista lanseaza o balada sensibila cu un videoclip emoționant, plin de amintiri primite de la fani și nu numai. „Amintiri” surprinde cele mai frumoase momente din viața, de la prima intalnire,…

- Proiectul Sophie and the Giants lanseaza single-ul “Right Now”, o piesa care vorbește despre situația in care ne aflam cu toții, din ultimul an, frustrarea de a fi blocat pentru o perioada și așteptarile care se manifesta pentru a putea depasi momentul. “Waste My Air” a fost prima melodie lansata de…

- De ziua sa, in urma cu 42 de ani, a fost acceptat drept solistul rebelului grup Iris. Trupa cu care se identifica in ciuda deselor sale ”demisii” din sanul legendarului simbol al rezistenței culturale pentru generații de iubitori ai rockului in perioada comunismului. Practic, Minculescu se numara printre…

- Interpretul moldovean, Ion Popescu, stabilit de ani buni la Berlin, in Germania, vine cu o surpriza muzicala chiar la inceputul lui 2021. „Privirea Ta” – așa se numește cea de-a doua piesa pe care a lansat-o recent. Daca in piesa de debut, „Ma cauți”, artistul cinta despre o poveste de dragoste mai…

- Craciunul 2020 este unul atipic din toate punctele de vedere. Insa pentru frații Gogan, Andra și Razvan va fi unul de poveste. Pentru ca anul acesta de Craciun se va lansa pe canalul de Youtube al Andrei o pelicula cu o poveste speciala. Filmul se numește “Escape from Christmas” și e primul film de…

