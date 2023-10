Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Vestea a semnat un contract pentru un proiect la frontiera romano-sarba, pentru consolidarea securitații in zonele de frontiera . Ministrul Adrian-Ioan Veștea a participat marți la semnarea contractului de finanțare pentru un proiect care va fi implementat in zona de frontiera romano-sarba.…

- Un stil de viata sanatos a fost mult timp asociat cu o stare fizica buna, insa cercetari recente afirma ca efectele acestuia se rasfrang si asupra sanatatii mintale, transmite joi agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

- Șobolanii sunt vizitatori nepoftiți la casa ta. Aceste rozatoare nu numai ca pot transmite boli și pot crea riscuri pentru sanatate, ci sunt, de asemenea, incredibil de distructiv rondand pereții, izolația și cablurile electrice. Daca va confrunți cu o infestare de boli in caza sau in jurul ei, este…

- Leul a profitat de climatul existent in piețele financiare internaționale și s-a apreciat fața de principalele valute, in ziua in care guvernatorul BNR a prezentat cel de al treilea „Raportul asupra Inflației" din acest an. Cursul euro a scazut de la 4,9497 la 4,9477 lei, iar tranzacțiile se realizau…

- In cazul cind o persoana fizica intenționeaza sa calatoreasca și are necesitatea sa transporte medicamente, aceasta trebuie sa intreprinda mai mulți pași. In cazul cind o persoana fizica intenționeaza sa calatoreasca și are necesitatea sa transporte in bagajele personale medicamente, aceasta urmeaza…

- Cand vine vorba de a gasi cel mai sanatos sport, primul lucru pe care trebuie sa il luam in considerare este ca "sanatatea" este un concept multilateral. Depinde de o serie de factori, cum ar fi starea fizica, varsta, predispozițiile genetice, starea de sanatate generala și chiar preferințele personale.…

- Necesitatea producerii de energie regenerabila si atingerea obiectivelor Pactului Verde, raspunsul Uniunii Europene la schimbarile climatice in desfasurare, presupun ca o parte a gospodariilor, blocurilor de locuinte (condominiilor) si companiilor, sa produca energie din surse nepoluante. Acestia vor…

- Elevii romani care au obtinut recent performante la Olimpiadele Internationale de Matematica si Fizica si profesorii lor au fost primiți de premierul Marcel Ciolacu, marți, la Palatul Victoria, transmite Guvernul. Prim-ministrul i-a felicitat pe tineri si pe coordonatorii lor pentru rezultatele de exceptie.…