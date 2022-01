3 soluții pentru acoperișuri de terase mari și terase de evenimente, de la Sun Leader Daca ai o terasa mare sau planuiesti sa construiesti una de la zero, ar fi pacat sa o acoperi cu un acoperis fix. In special daca ai nevoie de terase de evenimente si ai o afacere de tip HoReCa, gandeste-te cum ar fi sa poti sustine evenimente tot timpul anului. Sun Leader iti ofera 3 solutii moderne si adaptabile pentru acoperisuri mari si terase de evenimente! De-a lungul timpului, Sun Leader a adus inovatie in domeniul de acoperire terase prin cele mai noi sisteme de acoperire si inchidere de la noi din tara. Sute de antreprenori si persoane fizice se pot bucura de terase amenajate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

