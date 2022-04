3 sfaturi utile pentru îngrijirea gazonului Lucrarile de ingrijire și intreținere a gazonului pot fi momente de relaxare daca le faci așa cum trebuie și daca te bucuri de timpul petrecut afara, in aer liber. Intreținerea gazonului este diferita de la un sezon la altul, așa ca trebuie sa ajustezi lucrarile de ingrijire in funcție de fiecare anotimp. Lucrarile de baza se realieaza primavara și toamna, insa și iarna și vara sunt anotimpuri care au lucrarile lor specifice. Pentru ca știm cat de frumos arata o curte cu gazon, astazi iți vom dezvalui trei sfaturi utile… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pielea, cel mai mare organ al omului, sufera frecvent numeroase transformari și este “atacata” constant de factori din exterior, dar și din interior. Barbații și femeile din intreaga lume iși ingrijesc pielea mai mult sau mai puțin. De departe, femeile sunt cele care acorda cea mai mare importanta ingrijirii…

- In investițiile imobiliare exista intotdeauna avantaje și dezavantaje, insa, cei care se afla la inceput de drum in acest domeniu trebuie sa se documenteze extrem de bine, inainte de achiziționa o proprietate.

- Oricine a cumparat vreodata un cadou pentru cei mici știe ca alegerea jucariei potrivite pentru copii poate fi un pic descurajanta. In primul rand, copiii dețin deja o mulțime de lucruri de ultima generație. Doi, nu orice cadouri sunt potrivite pentru fiecare copil. Craciun, zile de naștere sau pur…

- Ca sa te asiguri ca viața ta va fi din ce in ce mai ușoara, iar confortul va fi la nivelul pe care ți-l dorești, este necesar sa faci anumite schimbari cu privire la stilul tau de viața. Drept urmare, daca vrei sa iți facilitezi traiul zilnic, este necesa

- Un dressing este un aspect important din amenajarea casei, in special daca iti place sa ai o garderoba organizata si aranjata. Atunci cand creezi un spatiu bine organizat, nu numai ca iti va fi mai usor sa iti alegi tinutele pentru orice ocazie, dar vei avea si o casa mai ordonata si mai aerisita. Din…

- Vineri, 4 martie, intre orele 8 și 16, se va opri furnizarea apei in Jebel pentru spalarea rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de…

- Oglinzile au potențialul de a ne da putere. In timp ce ne privim, putem exersa expresii pe care le vom folosi in ocazii importante pe care le vom avea in curand (cu toții am facut-o!). Pentru majoritatea dintre noi, insa, cel mai mult timp petrecut in fața unei oglinzi de perete este in timpul procesului…

- Amenajarea casei poate fi o necesitate, dar si o pasiune sau o placere in anumite cazuri. Felul in care arata casa ta iti poate influenta starea, dar si confortul. O casa frumoasa, amenajata in stilul personalitatii tale, dar si cu bun gust, te poate face sa te simti excelent atunci cand ajungi acasa…