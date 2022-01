3 sfaturi pentru o piele frumoasă la menopauză Menopauza este o tulburare hormonala profunda, care are un impact puternic asupra corpului, inclusiv a pielii. Stoparea producției de hormoni reproductivi, progesteronul și estrogenul, are consecințe vizibile asupra epidermei, care are tendința de a deveni foarte uscata, asupra feței, ale carei contururi se estompeaza și al carei aspect devine mai tern, in timp ce corpul nu mai este atat de tonifiat. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

