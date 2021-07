Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o informare de instabilitate atmosferica, valabila la nivelul intregii tari pe parcursul acestei zile, respectiv o alerta de canicula, ce vizeaza indeosebi zone din vest, sud-vest si sud, pana duminica.

- Temperaturile extrem de ridicate ne face sa consumam foarte multe bauturi reci, asezonate cu cateva cuburi de gheata. Putini stiu insa ca acestea ne fac sa transpiram mai abundent si sa resimtim canicula mult mai puternic. Profesorul Peter McNaughon, de la prestigioasa Universitate Cambridge, desfiinteaza…

- Li se recomanda conducatorilor de autovehicule sa foloseasca sistemele de climatizare pe timp de canicula. Acestia sunt sfatuiti sa se asigure ca presiunea din pneuri este cea recomandata pentru sezonul cald. Totodata acestia ar trebui sa evite pe cat posibil calatoriile in jurul pranzului, in special…

- Paul Anghel, director general al Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul ANPC, recomanda ca, avand in vedere prognoza meteorologica pentru urmatoarea perioada, cand se pot inregistra temperaturi ridicate, cetatenii sa aiba in vedere o serie de reguli care…

- In fața valului de caldura care afecteaza Romania, specialiștii recomanda hidratare, adica sa bem suficienta apa, dar și sa evitam expunerea la soare la orele pranzului, dar și sa purtam haine lejere, in culori deschise și sa consumam legume și fructe proaspete. De asemenea, cum meteorologii au anunțat…

- Paul Anghel, director general al Directiei Generale Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana, recomanda ca, avand in vedere prognoza meteorologica pentru urmatoarea perioada, cand se pot inregistra temperaturi ridicate, cetatenii sa aiba in vedere o serie de

- Primaria Cluj-Napoca recomanda cetațenilor sa respecte o serie de masuri, avand in vedere transmiterea la nivelul municipiului Cluj-Napoca a codului portocaliu de canicula pentru perioada 24-25.06.2021. In anii trecuți, in perioadele de canicula, Primaria Cluj-Napoca instala corturi in oraș și dispozitive…

- Centrul Infotrafic ii avertizeaza pe soferi sa nu conduca daca sunt obositi si sa foloseasca sistemele de climatizare, avand in vedere temperaturile deosebit de ridicate care se vor inregistra in urmatoarele zile.