Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS la Primaria Capitalei, a declarat, marti, la Interviurile Libertatea, ca se asteapta la un raspuns din partea colegului sau de alianta, dupa informatiile aparute in presa potrivit carora acesta si-a facut un partid nou, in 2019. "Aceasta chestiune trebuie lamurita de…

- Surprize in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, anunța Mihai Gadea și Adrian Ursu, care au informații direct de la sediul unde se centralizeaza datele operatorilor de sondaj de la CURS-Avangarde. "Batalia se va duce pana in ultimul moment!"

- Una dintre intrebarile adresate președintelui Iohannis in conferința de presa a venit de la repoterul Libertatea, care a vrut sa știe care mai este situația caselor lui Iohannis, pe care PSD-ul le folosește in mod constant pentru a-l ataca. Reporter: Viorica Dancila, contracandidatul dumneavoastra,…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Elena Udrea a votat la alegerile prezidențiale. „Votul trebuie sa mearga catre cel care indeplinește cat mai mult criteriile pe care noi le avem și așteptarile pe care...

- Fostul ministru Elena Udrea a votat duminica in cadrul alegerilor prezidențiale. Ea a spus la ieșirea de la urne ca nu se așteapta ca lucrurile sa se schimbe radical intr-un viitor apropiat.„Sunt probabil singurul om care s-a intors in Romania sau unul dintre puținii romani care s-a intors…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, duminica, dupa ce și-a exercitat dreptul de vot pentru alegerile prezidențiale, ca este foarte probabil ca in aceste momente prezența la vot sa fie peste cea de la alegerile europarlamentare. „Astazi sunt convins ca numarul celor care vor…