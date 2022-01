Stiri pe aceeasi tema

- Toni Iuruc, soțul Simonei Halep, a trait cu sufletul la gura meciul pe care jucatoarea noastra l-a disputat in turul 3 la Australian Open 2022. Simona Halep a jucat incredibil impotriva muntenegrencei Danka Kovinic, iar camerele TV au surprins-o de multe ori cu ochii ațintiți in tribune. Acolo, tensionat,…

- Emma Raducanu, explicații dupa eșecul de la Australian Open. Jucatoarea britanica cu origini romanești s-a oprit in turul 2 al competiției de la Antipozi. Ea a fost invinsa de muntenegreanca Danka Kovinic, scor 4-6, 6-4, 3-6, care o va intalni pe Simona Halep in urmatoarea runda. Emma Raducanu s-a luptat…

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) și Sorana Cirstea (31 de ani, 38 WTA) vor juca sambata in turul 3 la Australian Open. Organizatorii au anunțat in aceasta dimineața terenurile și orele aproximative pentru meciurile celor doua romance. Prima care va intra in acțiune este Simona Halep. Fostul numar…

- Ce s-a schimbat la Simona Halep de cand s-a casatorit cu Toni Iuruc. Fostul lider mondial s-a calificat, joi, in turul 3 la Australian Open. Romanca a invins-o brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0. Ea o va intalni in urmatoarea runda pe Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA),…

- Dupa ce a invins-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 83 WTA), scor 6-2, 6-0, in turul 2 la Australian Open, Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) joaca sambata in runda urmatoare cu Danka Kovinic (27 de ani, 98 WTA), Danka Kovinic a reușit sa produca surpriza in turul 2 și a eliminat-o pe Emma…

- Ultimul meci al turului 2, in competiția feminina de la Australian Open a consfințit prezența Simonei Halep e in șaisprezecimile de finala, dupa ce a invins-o categoric pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (98 WTA). Halep a depașit-o pe adversara sa cu 6-2, 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora și…

- Se pare ca Simona Halep nu a avut emotii nici in meciul cu Haddad Maria, din turul secund de la Antipozi. Romanca a facut un nou meci bun in Australia si a acces fara doar si poate in faza saisprezecimilor. Impotriva sportivei din Brazilia, Halep nu a fortat, dar a servit precis si puternic, ceea ce…

- Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in turul secund de la Australian Open, reușind s-o invinga in minimum de seturi pe Magdalena Frech (24 de ani, 105 WTA), scor 6-4, 6-3. Simona Halep va da in turul secund fie peste brazilianca Beatriz Haddad Maia (25 de ani, 88 WTA),…