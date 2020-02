3 producători de legume atenționați de inspectorii sanitar-veterinari Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, in perioada menționata 21.02-28.02, 93 acțiuni de control in domeniul siguranței alimentare.Verificarile au vizat: unitați de abatorizare, unitați de procesare carne și lapte, depozite alimentare, unitați de alimentație publica, unitați de vanzare cu amanuntul, supermarketuri, piețe agroalimentare, brutarii, laboratoare de cofetarie, unitați ambalare […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

