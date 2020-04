Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii doljeni au inceput o ancheta, dupa ce mai multi functionari din cadrul Directiei de Sanatate Publica au dispus scoaterea din carantina a patru persoane, fara sa mai astepte rezultatul testelor pentru a vedea daca acestea sau infectate cu Covid-19. Ulterior, cele patru persoane au fost confirmate…

- Una dintre victimele COVID- 19 este un barbat, de 57 de ani, din județul Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a confirmat ca pacientul eate pozitiv.…

- Inca doua persoane infectate cu COVID-19 s-au stins, astfel ca bilanțul morților ajunge la 46, anunța autoritațile. Deces 45: Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul…

- UPDATE: Prefectura Dolj a mai confirmat, in aceasta seara, si un al treilea caz confirmat la Segarcea. In aceasta seara au fost confirmate doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus in Isalnita, Dolj. O familie din Isalnita cu doi copii, proaspat intoarsa din Republica Dominicana, s-a autoizolat…

- Persoane simptomatice cu istoric de calatorie internationala, contacti apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate, personal medico-sanitar, inclusiv asimptomatic, contact apropiat cu cazul confirmat au prioritate in testarea pentru noul coronavirus, potrivit unui algoritm de testare publicat pe…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a anuntat, luni, ca nu exista niciun caz confirmat cu coronavirusul Covid-19 in judet, 101 cetateni au fost testati si asteapta rezultatele, zece pacienti suspecti sunt internati in spitale, iar tele 209 persoane sunt izolate acasa si 72 se afla…

- In județul Alba sunt, in total, 243 de persoane care trebuie sa respecte condiții de izolare la domiciliu, așa cum prevede protocolul dispus de Ministerul Sanatații, potrivit informarii facute duminica de Direcția de Sanatate Publica Alba. ”Sunt 141 de persoane autoizolate și 102 membrii de familie…