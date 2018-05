Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata în urma mai multor furtuni produse duminica în nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. În statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vântului puternic…

- Peste 8.000 de persoane au fost afectate in urma viiturilor provocate de ploile puternice inregistrate in provinciile sudice Galle si Kalutara din Sri Lanka, a informat luni Centrul pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, citat de Xinhua, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al…

- Peste 210.000 de persoane au fost afectate de inundatiile care continua sa faca ravagii in Kenya, potrivit organizatiei umanitare Crucea Rosie din aceasta tara, informeaza miercuri Xinhua. De la debutul ploilor torentiale luna trecuta, numeroase locuinte si ferme au fost distruse, animale domestice…

- Saptesprezece persoane au murit, sambata, in sudul Chinei, dupa naufragiul a doua barci-dragon, a anuntat agentia Xinhua, citata de AFP.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA NEAGRA Aceste persoane participau la un antrenament…

- V. S. Direcția de Sanatate Publica Prahova a dat publicitații, ieri, o noua informare referitoare la situația imbolnavirilor din cauza infecțiilor respiratorii inregistrate in Prahova in saptamana 9-15 aprilie. Potrivit sursei menționate, alți doi prahoveni au decedat din cauza imbolnavirii de pneumonie,…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar 50 au fost ranite, inclusiv sase in stare grava, dupa ce au fost loviti de crengile unui copac, in timp ce calatoreau luni dupa-amiaza intr-un autocar turistic supraetajat in sudul Maltei, relateaza site-ul cotidianului Times of Malta.

- Noi detalii in cazul exploziei care a avut loc in aceasta saptamana intr-un magazin din capitala. Oamenii legii au stabilit ca obiectul este o grenada de tip sovietic și dateaza din perioada razboiului de pe Nistru. Declarația a fost facuta de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava ndash; Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti.Potrivit Politiei Romane, trenul IR1752 a lovit un autoturism,…