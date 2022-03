Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au depistat zilele trecute un tanar de 25 de ani, din județul Maramureș care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism și o remorca, pe strada Garii din Cehu Silvaniei, fara a deține permis de conducere corespuzator. Potrivit IPJ…

- La data de 17 martie a.c., ora 10.34, pe Drumul Național 1F, in localitatea Romanași, un barbat, de 43 de ani, din județul Cluj, in timp ce conducea o autoutilitara, din direcția Zalau inspre Cluj, a acroșat un barbat, in varsta de 54 de ani, din comuna Romanași, care se deplasa in calitate de pieton.…

- Politistii Postului de Politie Sag continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunile de furt in scop de folosinta si conducere fara permis, fapte comise la inceputul acestei luni. Banuit de comiterea faptelor este un adolescent de 18 ani. La data de 8 martie a.c., un barbat, din comuna…

- Politistii din Cehu Silvaniei au depistat la data de 14 martie a.c., in jurul orei 12.00, un tanar, de 27 de ani, din Judetul Mures, care circula cu autoturismul pe strada Hododului din Cehu Silvaniei. Din verificari a reiesit ca tanarul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Salaj au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei rutiere, trei dintre acestea fiind de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. In toate cazurile au fost intocmite dosare penale. Prima infractiune a fost constatata la data de 10 martie a.c.,…

- Politistii din Salaj au constatat la sfarsitul saptamanii trecute cinci infractiuni la regimul circulatiei rutiere, obiectul acestora fiind conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducere fara permis si conducere cu autovehiculul neinmatriculat. In toate cazurile, politistii au intocmit dosare…

- La data de 5 ianaurie a.c., ora 10:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier au oprit, pentru control, un autoturism care circula pe Drumul National 1G, prin localitatea Almasu. La volanul autoturismului se afla un tanar de 23 de ani, din comuna Almasu. Testarea cu aparatul Drugtest a evidentiat…

- In trafic fara permis de conducere Politistii Sectiei de Politie Rurala Crasna continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de conducere fara permis, fapta constatata in localitatea Ban. La data de 4 ianuarie a.c., ora 17.50, politistii au depistat pe Drumul Judetean 191D, prin localitatea…