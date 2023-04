3 paşi ce te vor duce la îndeplinirea obiectivelor Atingerea obiectivelor personale este un sentiment greu de descris in cuvinte. Cu toate acestea, multi dintre noi uitam sau evitam sa ne stabilim obiectivele. Ori de cate ori avem parte de o reusita in viata, pe plan personal ori profesional, simtim cu ne creste stima de sine. Desi fiecare dintre noi are parte si de momente mai putin bune, pentru a nu ne lasa prada pesimismului, trebuie sa ne invatam sa ne bucuram de fiecare reusita, indiferent cat de mica ar putea fi. Obiectivele pe care le stabilim, le notam și la care ne focusam zilnic pot fi atinse mai rapid și mai ușor. Iata trei pași usor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a-și crește autoritatea și a atrage cat mai mulți turiști, companiile hoteliere vor fi nevoite sa adopte o abordare holistica a durabilitații și sustenabilitații, iar acest lucru ar trebui inceput cat mai curand. Astfel, hotelurile iși vor crește performanțele pe termen lung și vor face fața…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca cea mai veche cladire din Timisoara, Castelul Huniade, aflata in plin centrul orasului, va primi totusi finantare din PNRR, dupa ce CJ Timis a contestat lista prezentata de Ministerul Culturii cu obiectivele…

- Vineri, 10 februarie, puteți participa la un concert live susținut de Rareș Mariș sau unul al trupei timișorene Melting Dice. Bineințeles, nu lipsesc spectacolele de teatru, petrecerile tematice și rasetele, intrucat Bogdan Malaele și Victor Bara vor face un spectacol de stand up comedy.

- Dupa 7 ani in care Parcul Industrial a cheltuit mai mult decat a produs, acționarul majoritar, Primaria Bistrița cauta inlocuitor. Mandatul lui Ioan Magda se termina in iunie anul acesta, iar municipalitatea cauta deja un inlocuitor, care va conduce parcul din Sarata pentru urmatorii 4 ani. Anul acesta…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș invita experti evaluatori independenti ca sa-și depuna candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor culturale care vor fi depuse spre finantare prin Programul Cultural național Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023. Candidatura…

- Horoscop 24 ianuarie 2023. Este o zi total nepotrivita pentru certuri. Sigur, orice zi e nepotrivita pentru scandal, insa astazi chiar trebuie sa evitați sa puneți paie pe foc pentru ca discuțiile pot degenera in scandaluri uriașe. Horoscop 24 ianuarie 2023 Berbec Berbecii ar putea primi o veste trista…

- Peste exact o luna, pe 17 februarie, are loc deschiderea oficiala a programului Timișoara - Capitala Europeana a Culturii. Cei care vor sa se implice activ in experiența TM2023 o pot face și ca voluntari.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 13 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 15 ianuarie 2022, in jurul orei 09:30, polițiștii Serviciului Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați cu privire…