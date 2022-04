Astazi, 12 aprilie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 9 cazuri noi de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 1 a fost atribut Municipiului Blaj și 2 comunei Cetatea de Balta. Localitațile din care provin cazurile de COVID-19 confirmate astazi, 12 aprilie 2022, in județul Alba: ALBA IULIA – 2 cazuri BLAJ – 1 caz CAMPENI – 1 caz CETATEA DE BALTA – 2 caz VIDRA – 1 caz • Cazuri de reinfectare: AIUD – 1 caz ALBA IULIA – 1 caz Luni, in județul Alba au fost prelucrate in total 609 teste, 293 PCR și 316 de teste rapide. Numarul…