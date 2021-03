3 motive sa renunti la agenda clasica in favoarea unei aplicatii de programari Pe parcursul unei zile apar numeroase aspecte care iti solicita timpul si informatii importante pe care trebuie sa le notezi astfel incat sa nu le uiti. Agenda clasica reprezinta deja de mult timp un instrument esential, menit sa te ajute in organizarea si indeplinirea sarcinilor de peste zi.



Cu toate acestea, ca profesionist, de cate ori nu ti s-a intamplat sa nu poti nota in timp util o programare deoarece in acel moment te ocupai de un alt client, ca mai tarziu sa uiti ca programarea trebuia notata, iar in final sa ai o suprapunere de programari?



MERO, prima aplicatie de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Te afli intr-o situație disperata, in care ai nevoie stringenta de bani și nu gasești nicio soluție la problema ta? Da, știm cum este, iar ca tine sunt multe persoane. Intrebarea este simpla: ce te faci? In primul rand, trage aer adanc in piept și reține: nu exista situație fara ieșire, iar daca tu…

- *** Angajam in confectii metalice sudor si lacatus, executie, montaj in teren si munca la inaltime. Necesara experienta de minimum 1 an in confectii metalice. Avantaj permis de conducere. Salariu atractiv. Telefon 0748763398. *** ANGAJAM INGINERI CCIA PENTRU SANTIERUL ZALAU. Detalii la telefon: +40…

- Directia de Asistenta Sociala Deva informeaza devenii care au depus cereri la sediul acestei institutii sau le-au transmis prin e-mail pentru programare in vederea vaccinarii impotriva COVID-19 si nu au fost inca programați ca solicitarile lor vor fi solutionate in momentul in care platforma ROVACCINARE…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, spune ca peste 340.000 de persoane s-au inscris pentru a fi vacciante. Mai mult de 340.000 de romani s-au inscris in etapa a doua a campaniei. Programarile au fost facute din 15 ianuarie pana in prezent. „La acest moment, din data…

- Cum se realizeaza programarile pentru vaccinare. In acest moment exista patru modalitați principale de programare pentru vaccinarea anti-COVID. Au fost facute demersurile necesare pentru ca de astazi sa poata fi accesibila și programarea online. Persoanele cu varsta de peste 65 de ani, cele cu boli…

- Cum ne programam pentru vaccinare Foto: gov.ro. În acest moment exista patru modalitați principale de programare pentru vaccinarea anti-COVID. Au fost facute demersurile necesare pentru ca de astazi sa poata fi accesibila și programarea online. Reporter: Ciprian…

- In a doua faza a procesului de vaccinare, care incepe pe 15 ianuarie, sunt vizate atat persoanele trecute de 65 de ani, persoane aflate in evidența cu boli cronice, indiferent de varsta și lucratori care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale.In etapa a 2-a vor exista 750 de centre, cu aproape…

- La 1 ianuarie 2021, Portugalia preia de la Germania presedintia rotativa a Uniunii Europene (UE) pentru o perioada de sase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite "trio-uri", pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Germania…