Stiri pe aceeasi tema

- Te trezești dimineața devreme și te pregatești sa mergi la birou. Te imbraci in graba, iei in brațe laptopul, geanta, un mar și fugi spre birou. Cand ieși din casa observi ca afara ploua torențial și pentru ca ai mainile aglomerate cu diverse obiecte, iți scapa agenda pe jos. Daca ai noroc, mai poți…

- Oamenii din ziua de azi petrec la birou așezați pe scaune peste 8 ore pe zi. Așadar, preocuparea pentru gasirea celor mai bune scaune de birou este mai mult decat fireasca pentru orice companie.

- Indiferent daca planuiesti un concediu la munte in cuplu, in familie sau cu prietenii, o piscina interioara sau exterioara incalzita poate fi o facilitate excelenta in orice anotimp. Exista mai multe beneficii si avantaje uimitoare cand te cazezi la un hotel cu piscina in Predeal sau in oricare alta…

- Iți dorești sa cumperi buchetul perfect pentru o persoana apropiata? Ai vrea sa-i faci un cadou pe care sa și-l aminteasca cu drag, dar in același timp sa fie o alegere avantajoasa și pentru tine? In acest caz, poți apela la serviciile unei florarii online pentru a-ți ușura eforturile. Pentru inceput,…

- O igiena dentara precara, amanarea vizitelor la stomatolog și escaladarea problemelor dentare, a cariilor, pot duce adesea la pierderea dinților, iar o dantura incompleta poate afecta, in timp, starea generala de sanatate.

- Oana Roman a atras atenția cu discuția recenta pe care a avut-o cu fanii ei pe rețelele de socializare. Vedeta a fost criticata ca nu pastreaza curațenia in casa, la doar o zi de cand a facut ordine, transmite Spynews . Vedeta a rabufnit, și a explicat ce se intampla in casa ei. Vedeta a postat recent…

- Sistemul de operare iOS al brandului Apple este un sistem foarte bine optimizat pentru telefoanele iPhone, oferind beneficiarilor numeroase facilitați, in funcție de modelul smartphone-ului pe care-l dețin

- Dupa ameliorarea perioadei pandemice de COVID-19, au crescut considerabil trendul unui job remote, in detrimentul muncii la birou. Din diferite motive, angajații s-au adaptat la munca de acasa și au amenajat propriul spațiu de birou la domiciliu. Atat angajatorii, cat și angajații au o serie de avantaje…