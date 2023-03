3 motive pentru a cumpăra o mașină second-hand Cati dintre noi nu am visat oare sa ne cumparam o masina din gama premium cu care sa ne plimbam prin cele mai frumoase locuri? Daca bugetul nu iti permite sa iti atingi acest vis, noi iti propunem alternativa: o masina mai veche, in stare excelenta, la un pret accesibil. Industria auto este intr-o continua dezvoltare, iar preturile autoturismelor noi sunt destul de piperate. Masinile noi devin mai scumpe in fiecare an, ceea ce le face o achizitie cu valoare foarte mare pentru omul obisnuit, care face oricum cu greu fata cheltuielilor majorate din ultimii ani. Dat fiind faptul ca producatorii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masinile second-hand, desi aparent ar putea fi extrem de bune, nu intotdeauna este chiar asa. Nu de putine ori cei care au decis sa achizitioneze o astfel de masina au avut de suferit. Este si cazul de fata, in care un barbat a cumparat o masina second-hand de pe internet, insa ce a aflat cand […] The…

- Daca este momentul sa cumperi un smartphone, cu siguranța te pregatești pentru un efort financiar peste medie. Mai ales daca ți-ar placea un model de top, poți sa-ți iei adio de la cateva sute de euro bune. Cu toate acestea, exista o soluție mult mai convenabila, care iși va permite sa faci o achiziție…

- Iti place sa faci off roading cu masina ta preferata? Inseamna ca vrei sa te bucuri de cat mai multa siguranta si vizibilitate in timp ce conduci pe drumurile accidentate. Pasionatii de off-roading stiu cat de importanta este o masina pregatita pentru orice teren. Fie ca explorezi muntii sau campurile…

- ”Aveti posibilitatea ca pana saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, sa veniti cu o informare legata de modul in care putem sa continuam programul Rabla si daca existya, de asemenea, posibilitati pentru modificarea in bine a acestor programe” a spus premierul Nicolae Ciuca. Ministrul mediului a anuntat…

- Nu toata lumea are bani pentru a-și cumpara o mașina noua, și-atunci apeleaza la o opțiune din ce in ce mai raspandita, și anume mașinile second-hand. Da, dar, din pacate, mai ales daca nu pricpei foarte bine, s-ar putea sa ai mari probleme cu mașina ta second-hand, și asta nu din cauza ta, ci a samsarilor…

- Un șofer de 23 de ani din Galați a accidentat grav un batran de 83 de ani și a fugit de la locul accidentului. Ulterior, a incercat sa ascunda urmele accidentului și a dus mașina la fier vechi.

- Datorita efectului sau abraziv, acest ingredient are o putere mare de a elimina petele. Totodata, are proprietați dezinfectante și antifungice care elimina bacteriile acumulate in material.Bicarbonatul de sodiu nu este un inalbitor, astfel ca nu albește direct prosoapele, ci ajuta ca detergentul folosit…

- Datorita efectului sau abraziv, acest ingredient are o putere mare de a elimina petele. Totodata, are proprietați dezinfectante și antifungice care elimina bacteriile acumulate in material.Bicarbonatul de sodiu nu este un inalbitor, astfel ca nu albește direct prosoapele, ci ajuta ca detergentul folosit…