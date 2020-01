Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte 10 au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia, citat de agentia…

- Doua persoane au fost ranite in urma coliziunii intre un autobuz si un autoturism, accident rutier petrecut miercuri dimineata, pe DJ 394, intre localitatile constantene Dulcesti si Pecineaga, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", scrie Agerpres. Ambele victime provin…

- Un accident rutier, soldat cu raniti, s-a produs cu putin timp in urma in judetul Iasi. Din primele informatii, un microbuz cu zece persoane la bord s-a rasturnat din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de trafic. Avem mai multe detalii de la purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Daca aceasta este prima iarna de condus o mașina, atunci este și prima experiența de a conduce în condiții dificile, uneori periculoase și datorita prelungirii orelor de înuneric. De aceea și Scoala de Șoferi Rodna din Cluj –Napoca , dorește sa vina în ajutorul…

- Un șofer care a intrat intr-o depașire neregulamnetara a provocat un grav accident de circulație in aceasta dimineața. In localitatea Boița, in județul Sibiu, un șofer a intrat pe contrasens și s-a ciocnit violent cu o alta mașina al carei șofer circula regulamentar pe banda sa. Zece persoane intre…

- La Milisauti au avut loc marti doua accidente rutiere dupa ce soferii au pierdut controlul asupra masinilor.Un barbat de 55 de ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu masina intr-un gard, marti dimineata, in jurul orei 04.45, pe DN 2H pe raza orașului Milișauți. Din fericire, acesta nu a ...

- Un batran in varsta de 84 de ani si un barbat de 47 de ani au cazut victime in accidente rutiere dupa ce au comis erori grave in timp ce se deplasau pe biciclete. Ambele accidente au avut loc sambata, unul la Vicovu de Sus si unul la Carlibaba.Primul accident a avut loc sambata, in jurul orei ...

- O explozie s-a produs joi dimineața intr-un bloc de garsoniere din orașul Tulcea, 4 oameni ajungand la spital. 24 de garsoniere și mai multe mașini parcate sunt afectate, scrie Mediafax.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" Tulcea a fost solicitat in jurul orei 6:10 in urma unei…