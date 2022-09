Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC – Poate este necesar sa faceți unele schimbari in viața de zi cu zi pentru a elibera spațiu și timp pentru a perfecționa abilitațile pe care va trebui sa le aplicați in viitor. TAUR – Daca profesia ta este legata de intalniri cu oameni, atunci sigur vei avea o zi placuta, plina de inspirație.GEMENI…

- Guvernul parafeaza majorarea salariilor din sectorul public. OUG intra la aprobat in ședința de vineri. Ce conține noul document Guvernul urmeaza sa aprobe, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea,…

- In scopul redresarii situației din sectorul agricol și ca urmare a solicitarilor din partea agricultorilor, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a convocat ieri o ședința cu factorii de decizie ai Bancii Naționale din Moldova și ai Ministerului Finanțelor. {{632633}}Parțile…

- „Nick” Onisim Dorenanu, un puternic om de afaceri american de origine romana a decis recent sa-și creasca prezența investiționala pe piața din Romania. Sectorul in care a dezvoltat cele mai multe business-uri in SUA este cel IT, iar potențialul țarii noastre in acest domeniu este deja de notorietate…

- Termenul de intrare in vigoare a impozitului de 1% pe cifra de afaceri pentru sectorul HoReCa va fi 1 ianuarie 2023, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, la finalul sedintei de Guvern in care a fost adoptata forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal. ‘Ca modificari care…

- Perceptia in randul expertilor si al mediului de afaceri este ca nivelul de coruptie in sectorul public din Romania ramane ridicat, releva Raportul CE privind statul de drept facut public miercuri de Comisia Europeana. Documentul mentioneaza si ca transparenta finantarii partidelor politice si aplicarea…