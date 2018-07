Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut gunoaie. De curand, a fost un reportaj cu Lacul Bicaz, care e plin de gunoaie. Eu știam, am tot trecut pe acolo. Peste tot am vazut exact chestia asta, m-a infiorat, ma supara pana la demența lucrul asta. O sa spuna cineva: amenzi. Ca in Germania se dau amenzi, pai nu e destul. Sute de…

- Senatorul Traian Basescu spune ca presedintele Klaus Iohannis a ales corect atunci cand a pus in aplicare decizia Curtii Constitutionale in cazul Laurei Codruta Kovesi, precizand ca ramane de vazut daca va...

- Dupa publicarea notelor obținute la Evaluare Naționala 2018, elevii pot depune contestație daca nu sunt mulțumiți de notele obținute. Contestațiile se pot depunde in intervalul orar 14:00 – 19:00.

- Toata lumea stie ca daca mananci fructe nu te ingrasi si, mai ales, acestea sunt recomandate in diete. Desi sunt recomandate sa fie consumate atunci cand cineva tine o dieta, ei bine, fructele nu trebuie sa fie consumate oricand si in orice fel.

- Cu toții știm ca orice cartof poate fi gatit in nenumarate moduri delicioase, dar aceasta leguma poate fi transformata in agent de curațare sau opera de arta.Iata cum pot deveni cartofii cei mai buni prieteni ai tai, potrivit feminis.ro.1.

- Discutiile cu tarile europene in vederea salvarii acordului privitor la programul nuclear iranian in pofida retragerii SUA sunt pe drumul corect, a estimat marti, la Bruxelles, seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif, transmit Reuters si AFP. ''Intalnirea noastra cu doamna Mogherini…

- Elena Udrea a vorbit, joi seara, la Antena 3, in primul interviu dupa ce a plecat in Costa Rica. Fostul ministru al Turismului a spus ca a plecat din Romania pentru ca și-a dat seama ca nu are in țara șansa de a fi judecata corect. ”Nu am fugit din țara. Sunt aici asumat, am fost in fața autoritaților…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a luat apararea premierului Viorica Dancila pentru gafele pe care aceasta le-a facut de-a lungul timpului, asigurandu-și ”fanii” de pe pagina sa de facebook ca premierul știe sa spuna corect 2020.