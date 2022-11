Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a precizat ca in total sunt 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, in Romania, care au expirat sau care vor expira, acestea urmand sa fie casate. Rafila a adaugat ca a reușit sa negocieze ca, in loc de 11,2 milioane de doze cate erau in contract de cumparat de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat, vineri, ca, dupa o pauza de 2-3 ani, se asteapta sa avem un sezon gripal ”mai serios” anul acesta. ”La inceputul acestui an am elaborat un set de recomandari pe care le-am transmis Ministerului Educatiei, a fost distribuit Inspectoratelor Scolare, directorilor…

- Doua cazuri de infectie cu variola maimutei au fost raportate in ultima saptamana, a anuntat, marți, secretarul de stat in Ministrul Sanatatii, Adriana Pistol, intr-o conferinta de presa. Numarul total de persoane infectate cu variola maimutei in Romania este de 32. Potrivit secretarul de stat, cei…

