Stiri pe aceeasi tema

- Campania anuala de vaccinare antigripala gratuita a Ministerului Sanatatii a demarat prin distribuirea primei transe de vaccin la nivel national, 330.000 de doze, a anuntat marti MS, potrivit Agerpres. Restul dozelor vor fi distribuite la jumatatea lunii octombrie si in noiembrie.In cadrul campaniei…

- Peste 1,7 milioane de masti vor fi distribuite, de joi pana luni, de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba catre unitatile administrativ - teritoriale din judet, care, la randul lor, le vor da unui numar de 34.107 persoane defavorizate, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES."In…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca prima transa de vaccin anti-COVID-19 ar urma sa ajunga in luna decembrie, Romania urmand sa primeasca, in acea prima faza, 1.290.000 de doze. “Se preconiza ca in decembrie sa vina prima transa si in ianuarie sa putem face primele vaccinuri”,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca, in perspectiva aparitiei pe piata a unui vaccin impotriva COVID-19, probabil la inceputul anului viitor, Uniunea Europeana a contractat 30 de milioane de doze, intr-o prima transa, iar Romania, raportat la numarul de locuitori, are asigurat 4%…

- In aceasta dimineața au ajuns in județul Cluj peste 2 milioane de maști de protecție, acordate de catre Ministerul Sanatatii autoritaților administrativ-teritoriale, prin direcțiile de sanatate publica județene, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr.78/2020. Direcția de Sanatate Publica a Județului…

- La Guvern se simte miros de ”tun”. Operațiunea ”MASCA” ne aduce in fața o realitate frapanta: Guvernul Romaniei cumpara maști de 4 ori mai scumpe decat prețul pieței.Citește și: Așa țeapa sa iși fi luat Ludovic Orban?/ OPINIE La data de 25 iunie, Naguma Medical Supply SRL a caștigat…

- Autoritatile franceze au deschis o ancheta pentru omor dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit într-un subsol în timpul renovarilor unui conac parizian care s-a vândut pentru 35,1 milioane de euro, scrie CNN, preluat de Mediafax.Proprietatea, situata în exclusivistul District…

- Aproape o treime din populatia afgana, reprezentand 10 milioane de persoane, a fost infectata cu noul coronavirus, estimeaza un studiu realizat de Ministerul Sanatatii din aceasta tara, ale carui rezultate au fost publicate miercuri, informeaza AFP.Studiul se bazeaza pe teste serologice, care…