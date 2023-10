Stiri pe aceeasi tema

- O lege intrata in vigoare in 23 octombrie 2023 prevede amenzi usturatoare de pana la 10.000 de lei, pentru romanii care nu iși cedeaza locul la ghișee, casierii și casele de marcat din magazine femeilor gravide și persoanelor care sunt insoțite de copii cu varsta de pana la 5 ani.Deja unele magazine…

- Patru din zece romani declara ca au intampinat mai multe fraude sau tentative de frauda online in ultimele 12 luni, comparativ cu trecutul, iar 75,8%, se tem ca ar putea deveni victime ale escrocilor online in viitor, potrivit unui studiu realizat de o companie de AI si analytics. Conform sursei citate,…

- Grecii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana in comparatie cu ceilalți europeni, potrivit datelor Eurostat. Locul al doilea este ocupat de angajații din Polonia, iar locul al treilea este ocupat de Romania. In aceasta țara se lucreaza in medie 41 de ore pe saptamana, in timp la nivelul UE, intr-o…

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…

- Romanii iubesc distracția, iar asta nu e o noutate. Tinerii pasionați de jocurile de noroc cauta, pe langa amuzament, și caștiguri pe masura. Citește și descopera ce preferințe au aceștia, care sunt motivele și ce predicții exista. Salile clasice de joc nu mai sunt la indemana Jucatorii tineri…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, intr-o postare de Facebook prin care a promovat masuri propuse de social-democrați și adoptate de guvern, ca toate autoritatile de control vor verifica, in perioada urmatoare, plafonarea preturilor la alimentele de baza. Ciolacu a vizitat un magazin din Sectorul…

- Romanii care iși fac cumparaturile online platesc ceva mai puțin decat cei care merg in magazine. Un studiu lansat recent de Institutul Național de Statistica arata ca unele produse din mediul online s-au ieftinit mai repede. Citește și: Marcel Boloș: „Posturile de conducere se reduc cu 30%. Dispare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Italia, unde miercuri este Cod portocaliu privind riscul de producere a incendiilor de vegetatie. Potrivit MAE, in Republica Italiana – Insula Sardegna, autoritatile locale au anuntat, pentru miercuri, Cod portocaliu de producere…