3 lucruri pe care parintii NU ar trebui sa le faca inainte de inceperea scolii Iata cateva dintre lucruri pe care nu ar fi indicat sa le faceti inainte de inceperea scolii: 1. Nu faceti lista cu rechizite fara sa verificati biroul copilului Cu siguranta copilul va avea nevoie de rechizite, insa nu va aruncati sa cumparati lucruri pe care le are deja si care sunt intr-o stare extrem de buna. De exemplu, creioane de colorat, acuarele, pensule, blocuri de desen, penar, guma de sters si alte instrumente de scris pe care cu siguranta le-a folosit si in timpul verii. S-ar putea chiar sa mai aiba caiete pe care nu a avut ocazia sa le foloseasca anul ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

