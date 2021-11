3 lucruri de știut dacă ai trigliceride mari Trigliceridele sunt grasimi lipide ce se deplaseaza prin sange și pot fi inmagazinate in țesuturile organismului uman. Te confrunți cu un nivel al trigliceridelor ridicat? In funcție de valoarea acestora, trebuie sa iei masuri urgente, in baza recomandarilor specialistului. Acesta poate recomanda un tratament menit sa reduca așa-numitul colesterol rau (LDL) și trigliceridele, contribuind astfel la minimizarea riscurilor asociate unor valori ingrijorator de ridicate. Iata 3 lucruri pe care trebuie sa le știi, daca ai trigliceride mari: 1. Ce riscuri pentru sanatate sunt asociate trigliceridelor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gingivita sau denumita și afecțiune gingivala apare in urma procesului inflamator limitat al țesutului epitelial al mucoasei care inconjoara porțiunea cervicala a dinților și procesele alveolare. Este ...

- Foarte multe persoane nu isi dau seama cat de important este aerul din interiorul casei pe care il inspira zi de zi. Atunci cand acesta este poluat din diferite motive, pot aparea probleme de sanatate, dureri de cap, lipsa concentrarii si multe altele, el putand fi de pana la 50 de ori mai poluat decat…

- Știați ca accidentele auto sunt principala cauza de deces prevenibile, pentru copiii cu varste cuprinse intre 1 și 13 ani? Ne putem menține copiii in siguranța prin instalarea și utilizarea corecta a unui scaun auto pentru copii. Și inainte sa dați ochii peste cap și sa spuneți: „Da, da. Am fost acolo,…

- Rasul este o specie de feline pe cale de dispariție in țara noastra și nu numai, fiind adesea victima braconajului. Rașii sau lincși nu sunt animale foarte mari, insa ei sunt pradatori de temut. Descopera lucruri surprinzatoare și curiozitați despre ras: Cuprins: Cum arata rasul Ce mananca rasul Unde…

- Ministerul Transporturilor a solicitat Ministerului Afacerilor Interne cresterea limitei de viteza de la 100 km/h la 120 km/h pe Drumurile Expres, respectiv de la 130 la 140 km/h pe autostrada, potrivit unui document consultat de Economedia. Fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, i-a cerut…

- Inca de la inceputul anului trecut, din cauza situatiei sanitare, multe companii au introdus un nou sistem de munca: telemunca sau, mai popular, munca de la domiciliu. Milioane de profesioniști din intreaga lume au inceput sa-si desfasoare activitatea profesionala de acasa si, in mod mai mult sau mai…

- Casa Județeana de Pensii Neamț anunța printr-un comunicat care este procedura pentru primirea pensiei de urmaș. Elevii și studenții cu varste cuprinse intre 16 și 26 de ani au obligația de a prezenta o adeverința din care sa rezulte ca in anul școlar 2021-2022 urmeaza o forma de invațamant organizata…

- Sharon Stone a dezvaluit ca a fost amenințata dupa ce a cerut un staff complet vaccinat la filmari. Actrița a dezvaluit și ca in pandemie și-a pierdut asigurarea medicala, dupa 43 de ani in industria cinematografica. Actrița in varsta de 63 de ani a vorbit despre acest lucru intr-un videoclip, potrivit…