- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in sedinta de vineri, 18 decembrie, sa prelungeasca pentru inca 14 zile masurile luate pentru centrele comerciale.

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 4 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,71%00, cu trend ascendent. In comuna Vinatori se inregistreaza o rata de infectare de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 55 din 25.11.2020 privind completarea Hotararii CJSU nr. 46/03.11.2020 cu privire la stabilirea si aprobarea masurilor care se aplica la nivelul judetului Satu Mare pentru prevenirea si combaterea infecțiilor generate de COVID-19.…

- V. Stoica Dupa orașul Bușteni, care a depașit rata de infectare de 3 la mie inca din prima jumatate a lunii noiembrie, Azuga și Sinaia – pe Valea Prahovei – și comuna Valea Doftanei au intrat de ieri, 18 noiembrie, pentru o perioada de 14 zile, in scenariul roșu, impus de creșterea numarului de persoane…

- Municipiul Bacau a ajuns, la raportarea de ieri, la o rata de infectare de 3,87 la mia de locuitori, mai mica decat in urma cu doua saptamani, cand depașise 4,5 la mia de locuitori și s-a decis trecerea tuturor școlilor in scenariul roșu. Municipiul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori, pe localitați (UAT), la data de 27/10/2020, pentru perioada 13/10/2020 – 26/10/2020: UAT POPULATIE REZIDENTA DEPABD 19.10.2020 NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 Rata incidentei la 1000 de locuitori Cazuri active sub 18 ani PAULESTI 6983 36 5.16…

- Unitațile de invațamant din Blaj, Abrud și Cergau, județul Alba, trec de luni in scenariul roșu de funcționare, dupa ce rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid a depașit 3 la mia de locuitori, informeaza Mediafax.Potrivit unei decizii adoptate vineri de CJSU Alba, pe fondul inregistrarii…