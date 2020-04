3 livinguri minimaliste pentru inspiratia ta

Atunci cand vine vorba de amenajarea livingului in stilul minimalist, e bine sa ai tot timpul in cap ideea ca Less is More, lansata de catre arhitectul si designerul Mies van der Rohe prin anii '60. Simplitatea este cuvantul de ordine in adoptarea acestui stil, iar spatiile cat mai aerisite, in care puritatea formelor poate fi usor observata, sunt litera de lege.



Aflat chiar si la baza principiilor Feng Shui, atat de apreciate in cultura chineza, minimalismul ne incurajeaza sa renuntam la cat mai multe obiecte din jurul nostru, pentru a ne putea bucura de sanatatea corpului si a mintii,…