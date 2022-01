Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu schimbarea anotimpurilor, și noi ne schimbam alimentația, obiceiurile. Cand este frig, parca nu ne mai dorim atat de mult sa facem mișcare in aer liber, insa trebuie sa avem grija sa nu trecem cu vederea anumite recomandari pe care medicii le fac. Daca vrem sa avem pielea și unghiile sanatoase,…

- In Romania, masa de Craciun și Revelion este plina cu bucate tradiționale, torturi, prajituri de tot felul, de la cozonaci, cornulețe cu nuca, piersicuțe și alte fursecuri. Romania nu exceleaza doar la capitolul mancaruri tradiționale de sarbatori, ci și la deserturi. Totuși, daca vrei sa faci un tort…

- Secretul pentru a slabi consta în gustari mici și dese de-a lungul zilei. Poate cea mai importanta dintre ele este cea de la ora 11, cu 3-4 ore dupa micul dejun și 3-4 ore înainte de prânz. Te întrebi de ce? Pentru ca în acest moment al zilei energia ta scade,…

- Muraturile sar in ajutorul corpului și ajuta digestia. Muraturile sunt unele dintre cele mai sanatoase garnituri pentru fripturi și carne in general datorita aportului de probiotice, vitamina C, fibre solubile și insolubile. Consumate mai ales in perioada sezonului rece, muraturile naturale au multe…

- Michelle a dezvaluit detalii la Xtra Night Show despre stilul sau de viața sanatos. Nutriționistul are mese echilibrate și o silueta spectaculoasa. Astfel, aceasta a dat exemplu de cateva meniuri bogate in nutrienți și ce alimente trebuie neaparat sa consumam pentru a ne menține și a avea o silueta…

- Dupa masa, înainte de culcare, când te simți obosit, când ești trist sau fericit, în oricare dintre aceste situații ai pofte dulci? Daca raspunsul este da, atunci e posibil sa ai de-a face cu dependența de zahar. Pe lânga acumularea kilogramelor în plus,…

- Marcel Ciolacu susține ca daca președintele Klaus Iohannis nu ar desemna un premier de la PSD pentru a forma un guvern, ar incalca, din nou, Constituția. Și asta pentru ca PSD are cele mai multe mandate in Parlament, astfel ca șansele de a forma o majoritate in jurul unui premier desemnat ar fi cele…

- Frigiderul este unul dintre cele mai mari aparate electrocasnice consumatoare de energie. In general consuma pana la 15% din electricitate intr-o gospodarie urbana tipica. Acesta preia caldura de la alimente, pentru a le raci, și impinge caldura afara. Prin urmare, este foarte important ca mediul din…