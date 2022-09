Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care s-au specializat in activitati ilegale in domeniul deseurilor trebuie sa intre pe calea legalitatii si sa-si autorizeze activitatea iar pentru arderea deseurilor se va deschide dosar penal, pedeapsa fiind intre 3 si 5 ani, a declarat, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos,…

- Brașovul este considerat cel mai romantic orașul din Romania și are foarte multe de oferit, indiferent de anotimpul in care te decizi sa il descoperi. Un city-break in Brașov este cea mai buna modalitate prin care te poți deconecta de la viața cotidiana și te poți incarca cu energie pozitiva. Iar daca…

- Peste 50 de copii cu virsta cuprinsa intre 3-15 ani, dar și 30 de maturi refugiați din Ucraina au avut parte de activitați interactive in domeniul bazele securitații vieții. Acțiunile au fost realizate in cadrul Direcției regionale cautare-salvare nr.2 din municipiul Balți a Inspectoratului General…

- Specialiștii Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au efectuat, in intervalul 01.08-03.08.2022, noua controale la unitați de turism, ocoale silvice și unitați administrativ-teritoriale. ​Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecției a aplicat 83 de sancțiuni, din care 65avertismente…

- Siguranța copiilor reprezinta o permanenta preocupare a polițiștilor de la Siguranța Școlara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, fiind un deziderat absolut obligatoriu in contextul unei societați democratice. Astfel, orice demers educativ, in special cel de informare a publicului…

- Polițiștii suceveni de la Biroul Siguranța Școlara și din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au in derulare in aceasta perioada activitați interactive cu elevi care se afla in tabere de vara, temele principale abordate fiind prevenirea consumului de alcool dar și de ...

- Sute de copii și tineri suceveni participa in aceasta vara la activitați instructive, liturgice, culturale, socio-educative și catehetice, in cadrul programului „Doxologia copiilor". Proiectul este inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și se desfașoara in ...

- In perioada 27 iunie-2 iulie, la Colegiul Pedagogic „V. Lupu" din Iasi, vor avea loc o serie de evenimente dedicate liceenilor. „Summer Team", Scoala de Vara pentru Dezvoltare personala continua si anul acesta prin activitati de autocunoastere, workshop-uri si alte surprize pregatite de organizatori.…