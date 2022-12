3 greșeli pe care jucătorii începători le fac la blackjack Blackjack-ul este unul din cele mai populare jocuri de noroc din lume. Regulile jocului sunt foarte simple și pot fi ințelese cat se poate de rapid chiar și de catre cineva care nu a mai jucat nici un fel de jocuri de carți pana acuma. Scopul jocului este de a obține o suma a carților egala sau cat mai apropiata de 21. In cea mai simpla forma a sa, jucatorul joaca impotriva dealer-ului. Motivele pentru care este atat de indragit de foarte mulți oameni sunt acelea ca ofera posibilitatea unor caștiguri insemnate intr-un timp foarte scurt și nu implica nici calcule prea complicate. De aceea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

