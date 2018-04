Stiri pe aceeasi tema

- Datorita climatului in care traim, cel temperat continental, avem la dispozitia noastra anumite fructe cu un continut mai mare sau mai mic de vitamina C. Cu totii cunoastem variantele autohtone, cum ar fi macesele, merele, capsunile, coacazele sau afinele.

- In afara de instructiunile producatorilor, sunt mai multe trucuri simple pentru a avea grija de incaltaminte si pentru a spori timpul de utilizare al pantofilor. Care sunt aceste trucuri, aflati din materialul de mai jos.

- O persoana din trei, cu diabet, nu știe ca are aceasta boala pentru ca semnele bolii sunt subtile. SETEA EXCESIVA. Este unul dintre primele semne de diabet. Nevoia constanta de a bea apa, gura...

- In regiunile occidentale, una din patru persoane moare din cauza unei boli cardiovasculare, iar majoritatea pacientilor iau in serios afectiunea abia dupa primul infarct. Desi nu este un organ aflat in exterior pe care putem sa il observam,...

- In acest articol va prezentam cateva lucruri ciudate și mai puțin cunoscute despre civilizațiile antice. Probabil ca pe unele le veți gasi de-a dreptul bizare. Dar altele va vor convinge ca sunt dovezi de neprețuit ale unor culturi avansate și foarte sofisticate. Cand te gandești la antichitate, poate…

- Știați ca fumatul este unul dintre principalele motive pentru care aveți carențe de vitamina C, intreaba secretele.com. Tocmai de aceea, trebuie sa aveți inclus in dieta zilnica fructe și legume bogate in aceasta vitamina precum maceșe, catina, kiwi, patrunjel, ardei grași, capșuni portocale și broccoli.…

- Biserica Neagra este cea mai fotografiata cladire din Romania si are in fiecare an peste 250.000 de vizitatori. Pe langa istoria ei si dimensiunile impunatoare, are si cateva atractii unice.

- Cele mai populare citrice, portocalele sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic, fibre si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru ca organismul sa aiba energie. Cu toate acestea, exista cateva categorii de persoane care trebuie sa le evite.