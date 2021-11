Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60% din angajații romani care iși cauta un alt job o fac pentru ca se considera subapreciați la locul de munca actual, fața de media globala de 54%, conform studiului Randstad Workmonitor. Acesta indica o tendința ce poate fi numita „Anul conștientizarii asupra parcursului profesional in linie…

- Proiectul de lege privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca nu va intra la votul final din plenul Camerei Deputaților in aceasta saptamana intrucat comisiile raportoare nu au finalizat rapoartele avand de discutat mai multe amendamente. Liberalul Nelu Tataru, președintele…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a anunțat, vineri, conducerea PNL, in ședința Biroului Executiv, ca dezbaterile pe tema proiectului de lege privind introducerea certificatului verde la locul de munca se sisteaza, potrivit surselor G4Media. Se pare ca Florin Cițu nu ar fi de acord cu prevederea potrivit careia…

- Sistemul Medical MedLife anunta, joi, semnarea contractului de achizitie a 50% din pachetul de actiuni al centrelor de oncologie Neolife Romania, unul dintre cei mai mari jucatori medicali pe segmentul de oncologie din Romania si un nume de referinta in estul Europei, conform agerpres. Potrivit unui…

- Protest la Taraclia. Angajații uzinei Ispan-Lux, care produce dale, risca sa ramina fara un loc de munca, deoarece intreprinderea este deconectata de la gaze. Situația s-a creat in urma crizei energetice din țara. "200 de oameni ramin in strada, dar fiecare din acești muncitori are acasa copii sau parinți…

- Pandemia i-a facut pe oameni sa fie mai atenți la calitatea vieții lor. Conform unui studiu realizat de Huawei Consumer și IPSOS, locuitorii din sud-estul și centrul Europei și Turcia au planuri ambițioase de imbunatațire a calitații propriilor vieți, din mai multe puncte de vedere. In medie, 55% dintre…

- In vizita la Craiova, Raluca Turcan, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a declarat ca principalele preocupari ale ministerului sunt creșterea salariului minim și combaterea muncii la negru, lucru pe care il doresc și cei doi mari agenți economici pe care i-a vizitat, joi, Ford Craiova și Manufactura…