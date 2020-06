3 din 10 copii sunt afectați de scolioză. Ce este de făcut Luna iunie este luna de conștientizare a unei afecțiuni ingrijoratoare, care necesita mai multa atenție din partea noastra: scolioza. Un diagnostic ce afecteaza 3 din 100 de copii și care consta in deviația laterala a coloanei vertebrale, mai ales in regiunea dorsala, din cauza slabirii ligamentelor vertebrelor sau a imbolnavirii vertebrelor. Netratata, poate duce la probleme respiratorii și cardiace. Aflam de la fizioterapeutul Doina Bistriceanu ce este și cum se trateaza scolioza prin kinetoterapie. Cazurile grave necesita intervenție chirurgicala. Din fericire, sunt vești bune și pe acest plan.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

