- Dinamo a inregistrat astazi o noua victorie, 2-1 cu Metaloglobus, la Clinceni, „cainii” apropiindu-se și mai mult de zona play-off. Ovidiu Burca a avut numeroase motive de satisfacție și azi, dar accidentarea lui Antonio Bordușanu, in repriza secunda, ii da mari batai de cap tehnicianului de 42 de ani.…

- Dinamo s-a impus in meciul cu Metaloglobus, 2-1, din etapa a 11-a din Liga 2, iar trupa lui Ovidiu Burca se apropie de locurile de play-off. La finalul meciului jucat la Clinceni, Burca a vorbit și despre modul in care formațiile adverse se motiveaza atunci cand se dueleaza cu Dinamo. „Toți vor sa ne…

- Meciul din etapa #11 a ligii a doua dintre Metaloglobus și Dinamo nu se va disputa pe arena bucureștenilor din Pantelimon, ci a fost mutat la Clinceni. Partida e programata duminica, 22 octombrie, ora 12:00. Cu un numar de doar 4 puncte, Metaloglobus se afla pe ultimul loc și devine a patra echipa care…

- Dinamo este in subsolul clasamentului in liga secunda, dar pana la meciul de marți cu Unirea Slobozia, de la Giurgiu, incearca sa-și salveze blazonul și sa capete moral in confruntarea de joi cu Viitorul Pandurii la Targu Jiu, in play-off-ul Cupei Romaniei. Viitorul Tg. Jiu - Dinamo se joaca joi, de…

- De 4 ani, Ioana Simion este impreuna cu Ilie Nastase, iar relația lor nu a fost lipsita de momente tensionate. Cei doi au fost de mai multe ori la un pas de divorț, insa de fiecare data s-au impacat. Ioana Simion anunța de fiecare data divorțul de Ilie Nastase, insa alegea intr-un final sa retraga actele.…

- S-a publicat programul primei etape din noul sezon al ligii secunde, unde Dinamo va lua startul pentru prima oara in istoria de 74 de ani. „Cainii” deschid etapa joi, 4 august, in timp ce rivala CSA Steaua inchide runda marți, 9 august. Dinamo, aflata la primul sezon in Liga 2, va juca in deplasare…

- Ovidiu Burca (42 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a dezvaluit ca sunt șanse foarte mari ca alb-roșii sa evolueze pe Stadionul Arcul de Trimuf in noul sezon al Ligii a 2-a. „Nu sunt 100% sigur, dar vom juca pe Arcul de Triumf, ceea ce ar insemna un semnal extraordinar pentru noi. Ar ajuta foarte…

- Serviciul de ambulanta Bucuresti - Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada.