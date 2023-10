Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile, la control! Un clasament realizat cu cateva luni in urma a scos la lumina o realitate surprinzatoare pentru mulți. Afla, din randurile de mai jos, care sunt cele zece orașe din Romania unde merita sa traiești. Bucureștiul nu e nici macar in top 10, Clujul este și el departe de podium.…

- Cea mai noua versiune a sistemului de operare iOS va fi disponibila de luni pentru toate modelele de iPhone compatibile. iOS 17 va fi disponibil pentru instalare pe toate smartphone-urile Apple compatibile din seara zilei de luni, dupa mai multe luni in care s-a aflat in stadiu de test. Fara sa aduca…

- iMapp Bucharest - Winners League, concurs care transforma Bucurestiul in capitala mondiala a luminii, va avea loc sambata, 23 septembrie, in Piata Constitutiei, intrarea fiind libera.Incepand cu ora 11.00, intreaga familie se poate de bucura de activitatile din cadrul evenimentului: street food,…

- Intrați pe piața romaneasca acum doi ani, polonezii de la Rohlig, activi pe piața logistica, vor sa se extinda pe piața romaneasca. Mai multe amanunte in interviul urmator cu Dragoș Boranda, Managing Director Romania in Rohlig SUUS Logistics. * Pe ce domenii intra Rohlig in Romania? De ce Romania? Este…

- Bogdan Ioan „did it like Jackson” pentru prima oara in 2018, cand a uimit publicul roman cu prestația sa și a caștigat concursul de talente Vocea Romaniei. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…

- Vara lui 2023 nu se termina! Dimpotriva, abia incepe cu Oana Tache la carma matinalului de vara de la Virgin Radio Romania. „Tic Talk Summer Party” se aude in fiecare dimineața, de la 8 la 12 pana pe 1 Septembrie si va aduna vedete, artisti, experți, influencer-i si profesionisti din industria muzicala…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Vasile Mogos, a declarat, joi seara, dupa infrangerea cu Adana Demirspor, scor 2-1, in mansa secunda a turului al doilea preliminar al Conference League, ca formatia sa era cea care merita sa se califice in faza urmatoare a competitiei, precizand ca este dezamagit si frustrat…

- Un mare investitor strategic va infiinta sute de locuri de munca in Maramures. Cel putin asa spune Ionel Bogdan, presedintele Consiliului Judetean Maramures. Deocamdata, nu a fost dezvaluita identitatea acestuia, existand promisiunea ca numele lui va fi facut public luna viitoare. Presedintele Consiliului…