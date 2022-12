Stiri pe aceeasi tema

- Durerea in piept poate fi cauzata de numeroși factori, unii inofensivi, alții, dimpotriva, care pun viața in pericol, precum un atac de cord. Din acest motiv este important sa știi cand este durerea in piept o urgența medicala.

- Christian Irobiso, atacantul Petrolului, a acuzat ca a fost numit maimuța de un adversar in meciul caștigat cu UTA, scor 2-1. Irobiso a izbucnit in prelungiri, cand a fost eliminat pentru un gest nesportiv. El l-a lovit cu piciorul pe Erion Hoxhallari, fundașul aradenilor. Nu a dat numele jucatorului…

- Oamenii spun ca au fost atacați și cu sticle cu urina și coroane mortuare. Ei au depus și mai multe sesizari la Poliție.Pe de alta parte, oamenii acuza ca acel club este deschis ilegal, deși se afla in renovare pana in luna noiembrie. „De trei luni baieții care dețin barul și-au extins activitatea ilegala.…

- ”Prevenirea fenomenului de bullying in școli”, conferința organizata de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei și Revista PSYCHOLOGIES Romania, in cadrul programului Conferințele WEBDIDACTICA Educațional, a avut o concluzie amara in ceea ce p

- Ți s-a intamplat sa te doara in piept? De fapt, poate te doare chiar acum. Recunoști ca te-ai panicat puțin cand durerea nu a cedat imediat și te-ai gandit sa cauți pe internet ce ascunde acest simptom? In primul rand, trebuie sa știi ca durerea toracica apare sub mai multe forme, pe care pacienții…

- Sylvia a vorbit despre problemele grave cu care s-a confruntat și a spus de ce, in ultima perioada, a disparut din atenția publicului. Profa de zen a marturisit, la Antena Stars, care au fost motivele pentru care nu a mai avut apariții publice. Aceasta a mai spus și ca a trecut prin clipe greșe și s-a…

- IMSP Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca precizeaza ca in ultima perioada se atesta o creștere a numarului de cazuri de reacții alergice grave, inclusiv șoc anafilactic ca urmare a ințepaturilor de insecte (albini, viespi, etc), dat fiind faptul ca toamna este perioada de…

- Comisia Europeana foloseste argumente artificiale pentru a justifica aplicarea conditionalitatii statului de drept impotriva Ungariei, iar scopul real al Bruxelles-ului este schimbarea guvernului ungar, a spus Piotr Wawrzyk, ministrul adjunct de externe polonez, potrivit MTI.